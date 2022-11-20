В ВСУ показали кадры с разгромленных позиций врага на Херсонщине и что после них осталось.

Так, одну из позиций оккупантов обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Обозреватель".

Позиции так называемой "второй армии мира" были завалены горами бытовой техники, которую путинские захватчики украли у мирных жителей.

"Освободили село, зашли в населенный пункт. Вот, хочу вам показать российскую армию. Стиральные машинки, холодильники, мопед притащили, еще одна стиральная машинка. Еще стиральная машина, одна, вторая, третья…Эти стиральные машины им уже не пригодятся", – говорит воин ВСУ.

К слову, российский "мобик" показал условия жизни в палатке при температуре минус 25 градусов.

По словам снимавшего оккупанта в палатке стоит дикий холод и при этом сломаны все печки.

Так, видео записал мобилизованный из Кузбасса (юг Западной Сибири, РФ). По предварительной информации видео снято на полигоне одной из омских военных частей.

«Кровати сломаны, все разломано, воняет мочой, печек вообще нету, а на улице сегодня минус 25 градусов», - говорит путинский захватчик.

Напомним, также сообщалось, что переговоры не остановят войну и Путин от Украины не отстанет.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз - почему ракеты у россии не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, про что беларусь пітается договориться с Ираном.