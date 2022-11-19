Жители Питера сообщают о «звуке сильного хлопка» и последующем пожаре.

Так, российские телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видно огромный столб огня.

«Что-то очень здорово бахнуло, грохот был такой, что дрожат окна», - пишут очевидцы взрыва из Петербурга и публикуют кадры столба огняя, который видно за киллометры.

По данным местных жителей, взрыв произошел возле поселка Янино-1.

Официальных заявлений российских властей пока нет.

По предварительным данным, произошёл взрыв газопровода в районе посёлка Бергардовка Ленинградской области, сообщают росСМИ.

Напомним, Венгрия пошла на сотрудничество с Ираном, который помогает обстреливать Украину: о чем договорились.

Как сообщала Politeka, Кремль хочет принудить Украину к переговорам с помощью обстрелов: Песков признался в преступлении.

Также Politeka писала, что оккупанты открыли огонь по своим при отступлении: эпичное видео появилось в сети.