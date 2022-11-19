Так, бойцы ВСУ поразили на Кинбурнской косе район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, об сообщила пресс-служба ОК "Юг".

Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

"Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы автобронетехники, пункт базирования разрушен", - сообщили в пресс-службе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ на южном направлении было выполнено 33 огневых задач.

На левобережье предварительно потери противника составляют 26 оккупантов и 2 танка возле Олешек.

К слову, оккупанты перебросили на Луганщину десантников с Херсонского направления.

Как сообщил губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона, десантники максимально подготовлены.

"Это десантники, они максимально подготовлены, нормально могут воевать", - сказал глава области.

Также губернатор добавил, что они могут приостановить наступление ВСУ, но не остановить.

"Профессиональными действиями они могут притормозить наступление ВСУ, но остановить наших военных у них уже не получится", - добавил Гайдай.

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