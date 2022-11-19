Премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда "

Премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения последних событий в войне.

"В то время, как Вооруженные силы Украины успешно оттесняют российские войска на земли, гражданское население подвергается жестоким бомбардировкам с воздуха" - заявил Сунак.

Основной пакет противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен на "защиту украинского гражданского населения и критически важную национальную инфраструктуру от интенсивного шквала российских ударов".

Он состоит из 125 зенитных пушек и технологий для противодействия смертоносным иранским беспилотникам, в том числе речь идет о десятках радаров и средствах радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Великобритания также усиливает свое предложение по тренировкам для Вооруженных Сил Украины, посылая в регион опытных военных медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки.

"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, которая борется за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", - заявил Сунак.

"Для меня большая честь быть сегодня в Киеве и иметь возможность встретиться с теми, кто делает так много и платит столь высокую цену, чтобы защитить принципы суверенитета и демократии" – подчеркнул он.

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