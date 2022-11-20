Польша должна продолжать поддерживать Украину, иначе страна попадет в зависимость в РФ и тогда российская агрессия распространится на Польшу.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в своем подкасте.
Моравецкий отметил, что Польша "как прифронтовое государство" - член НАТО должна быть готова к таким событиям, как падение ракеты в Переводове 15 ноября.
"И мы готовы к таким событиям", – подчеркнул премьер.
Он сказал, что обстоятельства и причины инцидента в переводе на 100% еще не известны. "Но мы точно знаем первопричину, и это российская агрессия против Украины", – подчеркнул Моравецкий.
Премьер Польши добавил, что "сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну – повернуться спиной к Украине". По его мнению, если Украина окажется без поддержки, рано или поздно попадет в зависимость от России.
"Если Украина попадет в такую зависимость, то нам не придется делать абсолютно ничего, чтобы начать войну – война сама придет к нам. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", – подчеркнул он.
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