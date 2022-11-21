Как сообщает Генштаб, всего с 24 февраля в Украине уничтожили около 84600 российских военных.
Украинские военные также уничтожили: танки ‒ 2892 (+6) ед. боевых, бронированных машин ‒ 5822 (+5) ед, артиллерийских систем – 1870 (+2) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) ед.
Ранее стало известно, что ВСУ накрыли колонну оккупантов в под Северодонецком.
Так, подтверждено огневое поражение противника 19 ноября. А именно - уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино, который находится рядом с Северодонецком.
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"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать Макеевку. Жители Луганской области буквально живут в подвалах.
"Подвозим им гуманитарные наборы и лекарства. Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае – это колодцы", - добавил Гайдай.
Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.
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