20 ноября российские оккупанты потеряли в войне рф против Украины еще 390 своих военных.

Как сообщает Генштаб, всего с 24 февраля в Украине уничтожили около 84600 российских военных.

Украинские военные также уничтожили: танки ‒ 2892 (+6) ед. боевых, бронированных машин ‒ 5822 (+5) ед, артиллерийских систем – 1870 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) ед.

Ранее стало известно, что ВСУ накрыли колонну оккупантов в под Северодонецком.

Так, подтверждено огневое поражение противника 19 ноября. А именно - уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино, который находится рядом с Северодонецком.

"ВСУ постоянно продвигаются вперед, несмотря на постоянное пополнение личного состава у россиян. В освобожденных селах оккупанты оставили тот "русский мир", в котором они привыкли жить много лет", - заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, россияне продолжают обстреливать Макеевку. Жители Луганской области буквально живут в подвалах.

"Подвозим им гуманитарные наборы и лекарства. Среди уцелевших там коммуникаций в лучшем случае – это колодцы", - добавил Гайдай.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

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