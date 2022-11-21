Россиянка Прохорова запомнилась тем, что поддерживала вторжение России в Украину, записывала об этом видео и приходила с российским флагом на митинги украинцев в Германии.
В августе одиозная россиянка опубликовала в сети видео, на котором приставала у украинкам на улице с вопросом "Чей Херсон?". Она смеялась и кричала им вслед "Слава России".
Осенью стало известно, что в доме Прохоровой провели обыск, в ходе которого у нее изъяли телефоны и ноутбук. Она перестала выходить на связь с подписчиками.
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Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Некоторые СМИ писали, что она находилась под стражей.
В сети появилось видео, где одиозную россиянку в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул.
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