Из Германии депортировали россиянку, которая издевалась над беженцами из Украины.

Россиянка Прохорова запомнилась тем, что поддерживала вторжение России в Украину, записывала об этом видео и приходила с российским флагом на митинги украинцев в Германии.

В августе одиозная россиянка опубликовала в сети видео, на котором приставала у украинкам на улице с вопросом "Чей Херсон?". Она смеялась и кричала им вслед "Слава России".

Осенью стало известно, что в доме Прохоровой провели обыск, в ходе которого у нее изъяли телефоны и ноутбук. Она перестала выходить на связь с подписчиками.

Выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально. Некоторые СМИ писали, что она находилась под стражей.

В сети появилось видео, где одиозную россиянку в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул.

Напомним, ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз – почему ракеты в России не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.