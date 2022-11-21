Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на председателя Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

Кроме того, "Канал Израиль" ссылаясь на информацию "Кан" и осведомленный источник в МИДе, представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.

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