Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на председателя Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне.
Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.
Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
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Кроме того, "Канал Израиль" ссылаясь на информацию "Кан" и осведомленный источник в МИДе, представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.
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