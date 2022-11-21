Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на председателя Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

ракеты, обстрел, Черное море, оккупанты

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

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Кроме того, "Канал Израиль" ссылаясь на информацию "Кан" и осведомленный источник в МИДе, представитель израильского внешнеполитического ведомства в беседах с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил протест по поводу использования российскими войсками на Украине иранских беспилотников.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.