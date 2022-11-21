По словам Владимира Маломужа , также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету, передает "Укрінформ".
"Священник московской церкви находится там незаконно - он не имеет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета он должен был освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на это все , взял "электросварку" и заварил там дверь", - рассказал Маломуж.
Ранее сообщалось, что СБУ в Винницкой области сообщило о подозрении местному митрополиту, руководителю одной из епархий УПЦ МП.
Так, в СБУ сообщают, что священослужитель оправдывал российскую агрессию. В СБУ сообщили, что он подготовил пропагандистские листовки.
В дальнейшем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Рф тайно перевезла из Беларуси ракеты, к чему готовится враг: "В ближайшее время..."
Какие страны заинтересованы в развале рф: эксперт назвал исторические причины
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка обратился к украинцам с плохой новостью: "Мы вынуждены..."
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.
Сотрудники СБУ выяснили, что священнослужитель хранил "агитки" в подсобном помещении.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.