ВСУ ликвидировали в Мелитопольском районе ликвидирована еще одна база оккупантов.

Как сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров, взрывы на месте расположения вражеских войск прогремели вечером 20 ноября.

По информации местных жителей, попадания по базе оккупантов отмечены в селе Веселое Мелитопольского района.

ВСУ нанесли удар по путинским захватчикам около 22:00.

"По уточненной информации, раш**ты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств. В офисном здании проживал личный состав, а рядом с ней дислоцировалась военная техника оккупантов", – сообщил Федоров.

К слову, 20 ноября российские оккупанты потеряли в войне рф против Украины еще 390 своих военных.

Как сообщает Генштаб, всего с 24 февраля в Украине уничтожили около 84600 российских военных.

Украинские военные также уничтожили: танки ‒ 2892 (+6) ед. боевых, бронированных машин ‒ 5822 (+5) ед, артиллерийских систем – 1870 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4378 (+7) ед.

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