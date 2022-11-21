Так, военные России обстреливают Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранены гражданские, врачи оказывают им медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что обстановка для российских оккупационных войск продолжает ухудшаться на на южном плацдарме. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
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Так, эксперт отметил, что оккупанты не могут полноценно обеспечить управление передовыми подразделениями в связи с серьезными рисками для штабов. В итоге командование вынуждено размещать данные объекты за пределами основной операционной зоны. Это, естественно, негативно сказывается на эффективности управления.
Во-вторых, отмечает Коваленко, логистика продолжает желать лучшего, а система обеспечения, не смотря на круглосуточную реверсную загрузку железнодорожной артерии Крымского моста, не обеспечивает эту группу войск в полной мере.
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление.
Также соощалось, что украинские защитники нанесли очередной удар по путинским воякам.
Кроме того, Politeka.net писала, что из Германии с позором выгнали россиянку, которая обижала украинцев.