Российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности провести полное разминирование.

Как сообщил на онлайн-брифинге в медиацентре Украина депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, здание СБУ в Херсоне может быть взорвано из-за невозможности провести его полное разминирование, передает interfax.

Российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности выполнить полное разминирование.

"Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", - сообщил Хлань.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.

Так, военные России обстреливают Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранены гражданские, врачи оказывают им медицинскую помощь.

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