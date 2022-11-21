Как сообщил на онлайн-брифинге в медиацентре Украина депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, здание СБУ в Херсоне может быть взорвано из-за невозможности провести его полное разминирование, передает interfax.
Российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности выполнить полное разминирование.
"Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", - сообщил Хлань.
Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.
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Так, военные России обстреливают Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранены гражданские, врачи оказывают им медицинскую помощь.
Напомним, "бавовна" встряхнула пригород Петербурга, столб огня виден за километры: первые кадры и детали.
Как сообщала Politeka, на фоне военных учений с рф у лукашенко заявили о "нежелании вмешиваться в конфликты".
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