Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о дельнейшей поддержке Украины и обратился к президенту РФ.

Так, Педро Санчес направил "послание" президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, заявив: "Оставьте Украину в покое", сообщает El Pais.

Страны-союзники будут оставаться едиными с украинцами защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Премьер-министр Испании оценил вклад его страны в оборону Украины через фонд Европейского Союза для финансирования закупки оружия почти в 270 млн евро.

Кроме того он добавил, что более 135 тысяч украинских беженцев были временно приняты в Испании.

Ранее сообщалось, что Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на председателя Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

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