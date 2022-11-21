Вопросы военной помощи Украине обсуждались на заседании Совета государственной обороны, сообщает Delfi.

Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

После инцидента в Польше Литва нуждается в усилении своей системы ПВО.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", - заявил Анушаускас.

Ранее сообщалось, что Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты.

Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на председателя Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне.

Как сообщает государственная медиакорпорация "Кан", пока нет никаких указаний на то, что речь идет о ракетах израильского производства.

Однако большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

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