Соответствующее видео опубликовала Леся Фляк в группе "В Сокале" в Facebook.
Так, в начале мужчина пытался успокоить провокаторшу, однако, когда это не подействовало, вытолкал ее из салона.
Оказавшись на улице, женщина не могла успокоиться.
«Не будет вам Украины. До п**ди ваша Украина. Москва была, есть и будет», — кричала женщина.
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Не забыла она упомянуть и российского президента Путина.
Пассажиры тем временем поступок водителя поддержали, посоветовав любительнице «русского мира» идти пешком прямо в Москву.
К слову, СБУ в Винницкой области сообщило о подозрении местному митрополиту, руководителю одной из епархий УПЦ МП.
Так, в СБУ сообщают, что священослужитель оправдывал российскую агрессию. В СБУ сообщили, что он подготовил пропагандистские листовки.
В дальнейшем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.
Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.
Сотрудники СБУ выяснили, что священнослужитель хранил "агитки" в подсобном помещении.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.