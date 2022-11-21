Во Львовской области водитель выгнал из маршрутки пассажирку, прославлявшую РФ и ностальгировавшую по СССР.

Соответствующее видео опубликовала Леся Фляк в группе "В Сокале" в Facebook.

Так, в начале мужчина пытался успокоить провокаторшу, однако, когда это не подействовало, вытолкал ее из салона.

Оказавшись на улице, женщина не могла успокоиться.

«Не будет вам Украины. До п**ди ваша Украина. Москва была, есть и будет», — кричала женщина.

Не забыла она упомянуть и российского президента Путина.

Пассажиры тем временем поступок водителя поддержали, посоветовав любительнице «русского мира» идти пешком прямо в Москву.

К слову, СБУ в Винницкой области сообщило о подозрении местному митрополиту, руководителю одной из епархий УПЦ МП.

Так, в СБУ сообщают, что священослужитель оправдывал российскую агрессию. В СБУ сообщили, что он подготовил пропагандистские листовки.

В дальнейшем он планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии.

Глава епархии подготовил пропагандистские листовки, в которых оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию восточных и южных районов Украины.

Сотрудники СБУ выяснили, что священнослужитель хранил "агитки" в подсобном помещении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.