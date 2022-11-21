Советник главы ОП сообщил, что из российских медиа исчезли упоминания о Херсоне после того, как ВСУ освободили город.

"Российским пропагандистам приказали забыть слово "Херсон". Город, "аннексию" которого вчера приветствовали на Красной площади, сейчас перестал существовать в ru–медиаполе", - написал Подоляк на своей странице в Твиттере.

В Офисе президента добавили, что не против такой информационной стратегии страны-агрессора, потому что "сегодня забыли слово "Херсон", завтра – "Донецк", послезавтра – "Крым", скоро – "Украина".

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.

Так, военные России обстреливают Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранены гражданские, врачи оказывают им медицинскую помощь.

Напомним, "бавовна" встряхнула пригород Петербурга, столб огня виден за километры: первые кадры и детали.

Как сообщала Politeka, на фоне военных учений с рф у лукашенко заявили о "нежелании вмешиваться в конфликты".

Также Politeka писала, что бывший помощник Сальдо стал советником главы Херсонской ОВА, украинцы в ярости: "Братва возвращается".