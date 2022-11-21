Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры.

Их результаты будут зависеть от силы в поле боя. Если мы хотим достичь результата, который является приемлемым для Украины и который позволит ей устоять как суверенной и независимой стране, - лучшим путем для этого является предоставление военной помощи для Украины. Итак, если мы хотим приемлемого политического решения – мы должны предоставить больше военной помощи для Украины", - заявил Столтенберг.

Тем временем Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, министр обороны Арвидас Анушаускас назвал причину.

Вопросы военной помощи Украине обсуждались на заседании Совета государственной обороны.

Литва не будет передавать Украине комплексы NASAMS, но предоставит снаряды для PzH 2000, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

После инцидента в Польше Литва нуждается в усилении своей системы ПВО.

"Нужно сказать о противовоздушной обороне, поскольку это очень актуальный вопрос для региона в целом, принято решение, что мы должны ускорить приобретение дополнительной системы ПВО средней дальности. Это было в наших планах, просто это было гораздо позже", - заявил Анушаускас.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

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