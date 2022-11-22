Так, отступая с правого берега Херсонской области, россияне украли из больниц региона 17 машин скорой помощи.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Алексея Яременко во время телемарафона, передает "Киев 24".

"Россияне украли как минимум 17 автомобилей скорой помощи, когда убегали", - говорится в сообщении.

Всего в Херсонской области было разрушено 23 медучреждения, в том числе 15 амбулаторий.

Сейчас в Херсонскую область уже доставлены восемь новых автомобилей скорой помощи, закупленных Минздравом, а в ближайшие дни туда направят еще один автомобиль, который был передан в качестве гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности провести полное разминирование.

Как сообщил на онлайн-брифинге в медиацентре Украина депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, здание СБУ в Херсоне может быть взорвано из-за невозможности провести его полное разминирование.

Российские оккупанты оставили в здании СБУ такое количество мин, что нет возможности выполнить полное разминирование.

"Есть сообщение от ГСЧС, что сегодня все же будет принято вынужденное решение о подрыве здания Службы безопасности Украины, как это произошло со зданием Национальной полиции", - сообщил Хлань.

Напомним, "бавовна" встряхнула пригород Петербурга, столб огня виден за километры: первые кадры и детали.

Как сообщала Politeka, на фоне военных учений с рф у лукашенко заявили о "нежелании вмешиваться в конфликты".

Также Politeka писала, что бывший помощник Сальдо стал советником главы Херсонской ОВА, украинцы в ярости: "Братва возвращается".