Если украинская аммия остановится на границах Украины, это не остановит войну.

Об этом заявил политолог Иван Преображенский в интервью журналистам.

«К сожалению, если украинская армия остановится на границах Украины, войну это не остановит. Пока что Путин убежден, что никакого другого варианта окончания войны, кроме уничтожения Украины, нет».

Он отметил, что есть большая группа политологов и социологов, которые считают, что Путин начал войну, чтобы удержать власть, и он начнет переговоры, поскольку такой масштаб изоляции и постоянная военная угроза будут расшатывать его режим, который и без этого хрупок.

«Но я не считаю, что Путин начал войну ради удержания власти. Я думаю, он руководствуется надеждой, и никак не прагматизмом. И, соответственно, он и дальше будет жертвовать страной ради надежды», - добавил Преображенский.

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