Об этом исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала "Європейській правді".

Встреча украинских активисткок, военных и Ллойда Остина состоялась во время форума безопасности в Галифаксе.

"Этот флаг очень символичен. Украинская женщина, которая жила в оккупированном селе на Херсонщине, сняла его с флагштока в центре села, когда туда зашли россияне. Она 8,5 месяцев, пока длилась оккупация, хранила этот флаг, прятала его, рискуя жизнью в случае, если бы у нее этот флаг нашли", – рассказала Каленюк.

Именно она передала флаг ВСУ, освободившим ее населенный пункт.

Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.

Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры.

Их результаты будут зависеть от силы в поле боя. Если мы хотим достичь результата, который является приемлемым для Украины и который позволит ей устоять как суверенной и независимой стране, - лучшим путем для этого является предоставление военной помощи для Украины. Итак, если мы хотим приемлемого политического решения – мы должны предоставить больше военной помощи для Украины", - заявил Столтенберг.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.