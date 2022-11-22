Об этом исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк рассказала "Європейській правді".
Встреча украинских активисткок, военных и Ллойда Остина состоялась во время форума безопасности в Галифаксе.
"Этот флаг очень символичен. Украинская женщина, которая жила в оккупированном селе на Херсонщине, сняла его с флагштока в центре села, когда туда зашли россияне. Она 8,5 месяцев, пока длилась оккупация, хранила этот флаг, прятала его, рискуя жизнью в случае, если бы у нее этот флаг нашли", – рассказала Каленюк.
Именно она передала флаг ВСУ, освободившим ее населенный пункт.
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Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.
Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры.
Их результаты будут зависеть от силы в поле боя. Если мы хотим достичь результата, который является приемлемым для Украины и который позволит ей устоять как суверенной и независимой стране, - лучшим путем для этого является предоставление военной помощи для Украины. Итак, если мы хотим приемлемого политического решения – мы должны предоставить больше военной помощи для Украины", - заявил Столтенберг.
Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.
Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.