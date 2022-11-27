Кадровые русские военные, в отличие от сепаратистов и предателей Украины, вообще не умеют воевать.

Об этом рассказал командир батальона 79-й бригады ВСУ подполковник Ростислав Козий.

"Мы удивились тому, что в первые дни войны против нас действовали подразделения боевиков из ОРДЛО. Прошло немного времени и мы столкнулись с кадровыми российскими военными. Для нас стало открытием, что кадровые военные вообще не умеют воевать. У них не было ни одного боевого опыта. И нам было гораздо легче противодействовать им, чем боевикам-сепаратистам.

Сепаратисты были более изобретательными в тактике. Их разведчики пытались зайти нам в тыл, проводить какие-то диверсионные действия. Мы несколько их военных уничтожили во время подобных вылазок. Был момент, когда боевики из "ЛНР" даже целую операцию организовали, чтобы забрать своих убитых с поля боя. Для этого они на технике к нам в тыл прорывались, по крайней мере, пытались. Было интересно наблюдать за их тактикой действий, достаточно разумно действовавших. Во время этой операции мы также уничтожили нескольких солдат врага.

Когда мы столкнулись с первыми кадровыми российскими военными, то удивило, что во время штурма они просто разбежались, бросив свои позиции с оружием. То есть на нашем участке фронта получилось так, что русская армия оказалась хуже подготовленной, чем у боевиков «ЛНР», которые имели боевой опыт. Хотя регулярная армия лучше укомплектована техникой. Они нас накрывают массированными артобстрелами, выпускают ракеты из самолетов. Это может продолжаться несколько дней подряд. Приходится перемещать свои позиции вперед-назад, в сторону. То есть, они полностью накрывают огнем наши позиции, а затем на танках прорываются вперед", - рассказывает Ростислав Козий.

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