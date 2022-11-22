Об этом сообщил депутат Полонского горсовета Виталий Головня.

Сообщается, что священники «угрожали военным, оскорбляли и тянули руки» прямо возле церкови УПЦ МП во время собрания, которое инициировали жители села для решения вопроса о переходе храма в состав Православной Церкви Украины.

«Знаете, что мы услышали у стен церкви МП (Московского патриархата)? «Что вы делаете дома?», «Почему не на передовой»... Наибольшей оскорблением стало утешение поклонников российского мира от того, что люди села, которые хотели перехода, не набрали достаточного количества голосов», – говорится в публикации.

Сообщается, что военные приехали в село во время первого за время службы отпуска.

Ранее сообщалось, что в селе Моринцы Черкасской области военнослужащий ВСУ заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.

По словам Владимира Маломужа , также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету.

"Священник московской церкви находится там незаконно - он не имеет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета он должен был освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на это все , взял "электросварку" и заварил там дверь", - рассказал Маломуж.

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