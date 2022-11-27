Если российские силы в Украине не будут разбиты настолько, чтобы это понятно российскому обществу, Россия будет продолжать угрожать Украине и Европе.

Об этом заявил американский эксперт Эндрю Михта.

"Вопрос в том, как закончится война. Украинская позиция очень четкая – вы хотите отвоевать территории и восстановить целостность. Очень многое будет зависеть от позиций россиян в конце войны. Если российские силы в Украине не будут разбиты настолько, чтобы это понятно российское общество, то Россия будет продолжать угрожать Украине и Европе Путин перевооружится, наберет дополнительные силы и будет снова давить. Есть разные мнения относительно того, сколько ему для этого понадобится времени, но Украина должна быть черноморским государством.

Если у вас не будет выхода к Черному морю, у вас не будет шансов стать преуспевающей страной, потому что не сможете торговать. То же касается всего донбасского региона, опустошенного россиянами. Украина не может выйти из этой войны без выхода на Черное море и без индустриальной базы. Это фундаментальные вопросы безопасности Украины.

Я много работал с украинскими гражданскими и военными, поэтому добавлю, что меня всегда поражал один аспект – у вас очень образованное население. Многие беженцы покинули Украину, но это в результате войны, это временно. Война консолидировала национальную идентичность украинцев. Россия больше не сможет использовать эту национальную карту – натравить Восток на Запад.

Украина – это государство с огромным потенциалом. У вас самая плодородная земля в Европе, ваша культура, традиции и промышленность… Да, для них трудные времена, но они вернутся. Самое важное, что нам нужно заново представить себе Украину, учитывая, какой она должна быть в роли преуспевающего демократического государства. Не постсоветская Украина. Мероприятие должно сделать так, чтобы Украина заняла свое полноправное место среди европейских стран", – говорит Эндрю Михта.

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