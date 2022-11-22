В 11:20 российские войска начали обстреливать город Орехов в Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.
В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, растащенный в помещении школы, погиб социальный работник, две женщины получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
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Жертв могло быть значительно больше, к счастью, это удалось предотвратить из-за отсутствия очередей.
Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.
Так, военные России обстреляли Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.
Отмечается, что были ранены гражданские, врачи оказали им медицинскую помощь.
Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.
Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.
Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.