Армия рф обстреляла Орехов в Запорожской области. В пункте выдачи гумпомощи есть погибший.

В 11:20 российские войска начали обстреливать город Орехов в Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, растащенный в помещении школы, погиб социальный работник, две женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Жертв могло быть значительно больше, к счастью, это удалось предотвратить из-за отсутствия очередей.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.

Так, военные России обстреляли Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.

Отмечается, что были ранены гражданские, врачи оказали им медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.