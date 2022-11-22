В 11:20 российские войска начали обстреливать город Орехов в Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, растащенный в помещении школы, погиб социальный работник, две женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Жертв могло быть значительно больше, к счастью, это удалось предотвратить из-за отсутствия очередей.

Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть информация о раненых.

Так, военные России обстреляли Херсон. Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре», - говорится в сообщении.

103, скорая помощь, скорая

Отмечается, что были ранены гражданские, врачи оказали им медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.