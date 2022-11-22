Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заметили с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.

С таким шарфом он пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште, сообщает хорватское издание Index.

Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана включает нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.

Эти территории в конце Первой Мировой войны были под властью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи.

Депутат Европарламента Даниэль Фрейнд прокомментировал скандальный внешний вид Орбана.

"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Большой Венгрии". Как успокоительно для венгерских соседей", – пишет Фрейнд .

МИД Украины вызывает венгерского посла из-за появления Орбана на футболе в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой в страну включена часть украинской территории.

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