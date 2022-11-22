С таким шарфом он пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште, сообщает хорватское издание Index.
Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана включает нынешние территории Австрии, Словакии, Румынии Хорватии, Сербии и Украины.
Эти территории в конце Первой Мировой войны были под властью Королевства Венгрия в составе Австро-Венгерской империи.
Депутат Европарламента Даниэль Фрейнд прокомментировал скандальный внешний вид Орбана.
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"Премьер-министр Венгрии – в шарфе с картой "Большой Венгрии". Как успокоительно для венгерских соседей", – пишет Фрейнд .
МИД Украины вызывает венгерского посла из-за появления Орбана на футболе в шарфе с картой "Великой Венгрии", на которой в страну включена часть украинской территории.
Напомним, украинки передали главе Пентагона флаг из Херсонщины: трогательные кадры.
Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.
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