В Луганской области мобилизованным из рф выдают форму, снятую с погибших или раненых оккупантов.

В карманах "свежемобилизованные" находят личные вещи предыдущих владельцев, в то же время экипировку, которая поступает на оккупированные территории, можно приобрести на местных рынках.



Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

«Экипировку, которая поступает в так называемую «лнр», можно приобрести на местных рынках. Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших», - говорится в сообщении.



Сообщается, что в оккупированных городах области ситуация тяжелая, так, например, в Рубежном до сих пор нет воды и света.

В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке, что рядом с Кременной, отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания – ни на продажу, ни гуманитарные.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.