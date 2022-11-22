В карманах "свежемобилизованные" находят личные вещи предыдущих владельцев, в то же время экипировку, которая поступает на оккупированные территории, можно приобрести на местных рынках.
Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.
«Экипировку, которая поступает в так называемую «лнр», можно приобрести на местных рынках. Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в оккупированных городах области ситуация тяжелая, так, например, в Рубежном до сих пор нет воды и света.
В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке, что рядом с Кременной, отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания – ни на продажу, ни гуманитарные.
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Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.
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