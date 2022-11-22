Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области бегут как крысы с корабля. Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", - сообщил Федоров.

По данным Центра национального сопротивления, приспешников захватчиков расселяют в двух пансионатах Севастополя.

"Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание - неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны", - добавил Федоров.

К слову, в Луганской области мобилизованным из рф выдают форму, снятую с погибших или раненых оккупантов.

В карманах "свежемобилизованные" находят личные вещи предыдущих владельцев, в то же время экипировку, которая поступает на оккупированные территории, можно приобрести на местных рынках.



Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

«Экипировку, которая поступает в так называемую «лнр», можно приобрести на местных рынках. Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших», - говорится в сообщении.



Сообщается, что в оккупированных городах области ситуация тяжелая, так, например, в Рубежном до сих пор нет воды и света.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.