Так называемая "вторая армия мира" украла все ноутбуки, принтеры и проектор, а на интерактивных досках учились стрелять.

Видео того, что осталось от путинских захватчиков опубликовал журналист Юрий Бутусов на своем Youtube-канале.

Так, после деоккупации населенного пункта по всей школе обнаружили бутылки из-под алкоголя и фекалии.

"Это одна из многих разрушенных школ Украины как символ украденного детства у детей", - написал Бутусов.

Известно, что в декабре 2021 там установили новую интерактивную доску. В каждом классе были установлены проектор, магнитофон и принтеры. Приобретенные перед войной 13 ноутбуков администрация учебного заведения не успела даже распаковать.

"Мне кажется, это их лицо, их менталитет. Это мое личное впечатление. Потому что человек с умом, со здравым смыслом такого делать не будет ни в коем случае. Даже ящик со стола, который сбился - это ни в какие рамки не входит", - рассказал директор школы.

Напомним, ранее сообщалось, что изменится на поле боя с приходом зимы.

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