Так, в Польше 24-летняя женщина жила в лесу со своей двухлетней дочерью в палатке.
Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на Главное управление муниципальной полиции в Гданьске.
На место выехали полицейские, которые установили личности мужчины и двух женщин, среди которых 24-летняя мать ребенка. Ребенок был холодным и голодным, а в палатке было накурено.
После осмотра девочки врачи обнаружили, что у малышки переохлаждение и инфекция верхних дыхательных путей.
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Ребенок был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования. 24-летнюю мать задержали и доставили в отделение полиции. Подобные преступления в Польше наказываются лишением свободы до пяти лет.
Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.
Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.
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