В польском Гданьске двухлетняя девочка жила с матерью посреди леса в палатке.

Так, в Польше 24-летняя женщина жила в лесу со своей двухлетней дочерью в палатке.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на Главное управление муниципальной полиции в Гданьске.

На место выехали полицейские, которые установили личности мужчины и двух женщин, среди которых 24-летняя мать ребенка. Ребенок был холодным и голодным, а в палатке было накурено.

После осмотра девочки врачи обнаружили, что у малышки переохлаждение и инфекция верхних дыхательных путей.

Ребенок был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования. 24-летнюю мать задержали и доставили в отделение полиции. Подобные преступления в Польше наказываются лишением свободы до пяти лет.

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