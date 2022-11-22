В какой-то момент женщина с пророссийскими взглядами решила вызвать полицию с помощью кнопки в вагоне, передает телеграм-канал "Киевский движ".
Мирные люди возвращались домой с работы, но почему-то женщина обратилась к ВСУ и предложила им сложить оружие и сдаться.
"Базар, вокзал и на россию. Чего ты тут сидишь?", - кричала любительнице "русского мира" другая пассажирка.
Когда аргументы у "фанатки путина" закончились, она начала бить ногами мужчину напротив, который спросил у нее "вы что сепаратистка?".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Тела супругов нашли в Днепре в лесополосе: подробности несчастья
Израиль передаст Украине ракеты при одном условии: СМИ сообщили детали
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка обратился к украинцам с плохой новостью: "Мы вынуждены..."
Соседи по вагону возмутились неадекватностью женщины и в итоге высадили ее на ближайшей станции.
Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что на Львовщине фанатку "русского мира" вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".