В Киевской области в электричке нашлась любительница "русского мира", женщину пытались успокоить пассажиры в вагоне, в итоге ее высадили на ближайшей станции.

В какой-то момент женщина с пророссийскими взглядами решила вызвать полицию с помощью кнопки в вагоне, передает телеграм-канал "Киевский движ".

Мирные люди возвращались домой с работы, но почему-то женщина обратилась к ВСУ и предложила им сложить оружие и сдаться.

"Базар, вокзал и на россию. Чего ты тут сидишь?", - кричала любительнице "русского мира" другая пассажирка.

Когда аргументы у "фанатки путина" закончились, она начала бить ногами мужчину напротив, который спросил у нее "вы что сепаратистка?".

Соседи по вагону возмутились неадекватностью женщины и в итоге высадили ее на ближайшей станции.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что на Львовщине фанатку "русского мира" вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".