Матери мобилизованных в россии начинают осознавать, что правительство их обманывает. Женщины начинают записывать видео-обращение к путину.

Общенародный Союз Возрождения России "Совет матерей и жен" опубликовал видео в Телеграм, на котором россиянка не подбирая слов обратилась к президенту страны-агрессора путину.

"Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую, не с согласованными карманными вашими женщинами, "матерями", а с настоящими, которые приехали из разных городов за свой счёт сюда к вам? Мы здесь в Москве, мы готовы с вами встретиться. Или спрячетесь опять?

У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог, и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями", - заявила россиянка.

В российских телеграм-каналах сообщают, что Кремль хочет купировать протест родственников военнослужащих и создать подконтрольное «движение матерей», именно поэтому на встречу не позвали представительниц «Совета матерей и жён» и «Комитета солдатских матерей».

По этой причине «Совет матерей» записал видеообращение и потребовал от Путина личной встречи, а не общения с «карманными» женщинами.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

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