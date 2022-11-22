Российские оккупанты нанесли удары по Херсону 22 ноября, попали в газопровод, об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Лугова, сообщает " Суспільне".
В результате дневного обстрела Херсона погиб один человек. Обстрел произошел в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод.
Лугова подчеркнула, что противник продолжает обстреливать областной центр.
В течение дня в городе раздалось более 10 взрывов.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Небо почернело от дыма: сильнейший пожар погубил почти 40 человек, кадры катастрофы
На Львовщине фанатку "русского мира" вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет"
Звезда "Евровидения" Руслана наделала шума за границей, появились кадры: "Тоже наше оружие!"
Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог этой зимы: "В моду вновь вернулась..."
Ранее сообщалось, что армия рф обстреляла Орехов в Запорожской области. В пункте выдачи гумпомощи есть погибший.
В 11:20 российские войска начали обстреливать город Орехов в Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.
В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, растащенный в помещении школы, погиб социальный работник, две женщины получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Жертв могло быть значительно больше, к счастью, это удалось предотвратить из-за отсутствия очередей.
Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.
Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.
Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.