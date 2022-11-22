Армия рф продолжает обстреливает Херсон, в городе раздаются взрывы, есть информация о жертве.

Российские оккупанты нанесли удары по Херсону 22 ноября, попали в газопровод, об этом сообщила глава городской военной администрации Галина Лугова, сообщает " Суспільне".

В результате дневного обстрела Херсона погиб один человек. Обстрел произошел в 12:01, снаряд попал в магистральный газопровод.

Лугова подчеркнула, что противник продолжает обстреливать областной центр.

В течение дня в городе раздалось более 10 взрывов.

Ранее сообщалось, что армия рф обстреляла Орехов в Запорожской области. В пункте выдачи гумпомощи есть погибший.

В 11:20 российские войска начали обстреливать город Орехов в Запорожской области, сообщил глава обладминистрации Александр Старух.

В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи, растащенный в помещении школы, погиб социальный работник, две женщины получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Жертв могло быть значительно больше, к счастью, это удалось предотвратить из-за отсутствия очередей.

Напомним, ранее сообщалось, что зима станет катастрофой для оккупантов.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.