Представителей российских властей не пригласили на конференцию безопасности в Мюнхен.

Так, российскую делегацию не пригласили на ежегодную конференцию в Мюнхене по безопасности, которая состоится в феврале 2023 года.

Об этом в твиттере написал глава Мюнхенской конференции Кристоф Гойсген.

"Российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года. Мы не дадим им площадку для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками – их голоса должны быть услышаны и усилены”, – написал Гойсген.

Ранее Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о дельнейшей поддержке Украины и обратился к президенту РФ.

Так, Педро Санчес направил "послание" президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, заявив: "Оставьте Украину в покое".

Страны-союзники будут оставаться едиными с украинцами защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Премьер-министр Испании оценил вклад его страны в оборону Украины через фонд Европейского Союза для финансирования закупки оружия почти в 270 млн евро.

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

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