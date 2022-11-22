Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на скандал вокруг его шарфа с картой "Великой Венгрии".

Об этом он написал в Facebook

"Футбол – это не политика. Давайте не видеть то, чего нет", - написал Орбан в Facebook, добавив, что сборная Венгрии – команда всех венгров, "где бы они ни жили".

путин и премьер венгрии виктор орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч в шарфе с изображением так называемой "Великой Венгрии", в состав которой "включили" часть Украины и Румынии.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Небо почернело от дыма: сильнейший пожар погубил почти 40 человек, кадры катастрофы

На Львовщине фанатку "русского мира" вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет"

Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка обратился к украинцам с плохой новостью: "Мы вынуждены..."

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Показать еще

Спикер МИД Украины сообщал, что Министерство иностранных дел Украины вызывает венгерского посла из-за скандала вокруг шарфа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Украина ожидает официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз – почему ракеты в России не закончатся.

Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.