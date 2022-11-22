В Червоноградском районе Львовской области полицейские открыли уголовное производство по публичным высказываниям местной жительницы в пользу врага.

Об этом сообщает полиция Львовской области .

"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины. Вскоре оперативники Червоноградского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили личность города Сокаль", - говорится в сообщении.

Теперь поклоннице "русского мира" грозит до пяти лет ограничение свободы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, инцидент произошел в Червонограде. Водитель выгнал из маршрутки пассажирку, которая прославляла россию и ностальгировала по россиянам.

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