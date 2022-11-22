В Червоноградском районе Львовской области полицейские открыли уголовное производство по публичным высказываниям местной жительницы в пользу врага.

Об этом сообщает полиция Львовской области .

"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины. Вскоре оперативники Червоноградского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили личность города Сокаль", - говорится в сообщении.

патрульная полиция, дорога

Теперь поклоннице "русского мира" грозит до пяти лет ограничение свободы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, инцидент произошел в Червонограде. Водитель выгнал из маршрутки пассажирку, которая прославляла россию и ностальгировала по россиянам.

Напомним, украинки передали главе Пентагона флаг из Херсонщины: трогательные кадры.

Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.

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