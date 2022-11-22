В Червоноградском районе Львовской области полицейские открыли уголовное производство по публичным высказываниям местной жительницы в пользу врага.
Об этом сообщает полиция Львовской области .
"Во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором неизвестная женщина публично выражала антиукраинские позиции и оправдывала политику страны-агрессора против Украины. Вскоре оперативники Червоноградского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили личность города Сокаль", - говорится в сообщении.
Теперь поклоннице "русского мира" грозит до пяти лет ограничение свободы. По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства) Уголовного кодекса Украины.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Мы не будем молчать": Эрдоган публично высказал претензии россии
"Это подстава": громкий скандал разразился после финала "Голоса країни-12"
Звезда "Евровидения" Руслана наделала шума за границей, появились кадры: "Тоже наше оружие!"
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка обратился к украинцам с плохой новостью: "Мы вынуждены..."
Напомним, инцидент произошел в Червонограде. Водитель выгнал из маршрутки пассажирку, которая прославляла россию и ностальгировала по россиянам.
Напомним, украинки передали главе Пентагона флаг из Херсонщины: трогательные кадры.
Также соощалось, что ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.