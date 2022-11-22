Франковский районный суд Львова признал виновной львовянку, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины. Женщина будет отбывать наказание в тюрьме.

Об этом пишет Львовская областная прокуратура.

Женщина в запрещенной соцсети распространяла материалы, в которых одобряется вооруженная агрессия России против Украины, а также "прославляются" лица, несущие прямую ответственность за эту агрессию.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная – россиянка с украинским паспортом – в 2022 году на личной странице в сети «Одноклассники» неоднократно распространяла публикации других участников этой сети, объединенные в группу «Русский мир за Путина!», – говорится в сообщении прокуратуры.

Ей назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы, с установлением испытательного срока на 1 год. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ во Львовской области.

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