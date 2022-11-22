Франковский районный суд Львова признал виновной львовянку, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины. Женщина будет отбывать наказание в тюрьме.
Об этом пишет Львовская областная прокуратура.
Женщина в запрещенной соцсети распространяла материалы, в которых одобряется вооруженная агрессия России против Украины, а также "прославляются" лица, несущие прямую ответственность за эту агрессию.
Прокуроры в суде доказали, что осужденная – россиянка с украинским паспортом – в 2022 году на личной странице в сети «Одноклассники» неоднократно распространяла публикации других участников этой сети, объединенные в группу «Русский мир за Путина!», – говорится в сообщении прокуратуры.
Ей назначен наказание в виде 3 лет лишения свободы, с установлением испытательного срока на 1 год. Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ во Львовской области.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Андре Тан объяснил, какие шапки будут актуальны этой зимой и с чем их комбинировать: "Круто смотрятся..."
Небо почернело от дыма: сильнейший пожар погубил почти 40 человек, кадры катастрофы
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" решила показать своего возлюбленного: "Его зовут Стефано"
58-летняя Беллуччи в платье с прозрачным верхом лишила дара речи: "Элегантная старость"
Напомним, ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз – почему ракеты в России не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.