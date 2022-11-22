В Крыму сегодня "громко". Telegram-каналы сообщают взрывы в Севастополе, Балаклаве и Евпатории.
Оккупанты уверяют, что "работает ПВО".
Сначала появились сообщения о взрывах в Балаклаве. Их было не менее трех. Telegram-каналы отмечают, что "сработало ПВО", вероятно, по беспилотнику.
Впоследствии стали поступать сообщения о взрывах в Евпатории и Севастополе.
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"В Севастополе и в районе Евпатории ... были слышны взрывы. По украинским беспилотникам, идущим со стороны Черного моря, вероятно, Mugin-5, отработало ПВО", - сообщает Telegram-канал "ЧП Севастополь".
Также Telegram-канал процитировал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева о работе сил ПВО.
"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности".
Напомним, ВСУ нанесли сокрушительный удар по путинских захватчиках: уничтожены танки и не только, сводка.
Также сообщалось, что дан неутешительный прогноз – почему ракеты в России не закончатся.
Кроме того, Politeka.net писала, что разведчики узнали, о чем Беларусь пытается договориться с Ираном.
Никакие гражданские объекты не пострадали", - написал гауляйтер.