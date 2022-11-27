Украинка Виктория Петровская, которая уже много лет живет в Будапеште и является активисткой одного из центров украинской общины, рассказала о правительственной пропаганде, работающей против Украины.

Об этом пишет Европейская Правда.

"Многие из венгров – особенно это касается сельского населения и жителей небольших городов – являются зрителями государственного телеканала, где, конечно же, сообщают об Украине и войне, но "забывают" важные детали.

Если речь идет об обстреле Киева ракетами, то там об этом скажут или покажут – но не будет упоминания о том, что это российские ракеты. Звучит так, будто это "просто ракеты, неизвестно чьи". Там "забывают" сказать слова "Россия" и "война" и не употребляют слово "агрессор".

И выходит так, будто информация есть и она даже правдива – но главного в ней нет.

Конечно, есть интернет, и в интернете есть несколько независимых медиа, но бабушка в селе не смотрит интернет, а смотрит телевидение, почти полностью подконтрольное властям.

Поэтому многие венгры хотя и понимают, что Россия напала на Украину, но считают, что вина за это нападение лежит не на России... а на США! И безразлично, что фраза "Америка виновата в том, что Россия напала на Украину" противоречит фактам и просто логике – венгры у нее, к сожалению, охотно верят.

Даже в Будапеште это мнение распространено. Даже те, кто поддерживает украинцев, иногда верят, что "виновна Америка", - говорит Виктория.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.