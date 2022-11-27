Запад передает Украине вооружение в умеренных объемах, чтобы лучше контролировать процесс распада России.

Об этом сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец для "Орестократии".

"Как вариант, американцы или европейцы (скорее американцы) оценивают, что мы очень хорошо сдерживаем РФ, и не дают оружия настолько много, чтобы, условно говоря, ситуация внезапно не переломилась на поле боя. Потому что в таком случае создастся угроза, что россияне начнут впадать в истерику и размахивать ядерными дубинками.

Кроме того, следует обеспечить параллельно управляемость процесса распада РФ и/или управляемость процесса передачи власти в РФ. Думаю, что эти два процесса – управляемое усиление наших возможностей и управляемый процесс контроля распада Российской Федерации – каким-то образом согласованы по времени. И оно все равно рано или поздно приведет к распаду РФ и нашей победы", - сказал Згурец.

Эксперт также отметил "красные линии" в процессе военной помощи союзников Украины.

"В любом случае есть это понимание тех красных линий, чтобы не дать, наверное, лишнего вооружения, чтобы мы так мощно не воевали. Возможно, какой-то там управляемый процесс усиления нашей мощности. Я думаю, что он сохраняется до сих пор", - добавил Згурец.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи на Запорожчине: есть раненые и погибший.

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

Кроме того, Politek.net писала, что Эрдоган публично высказал претензии россии.