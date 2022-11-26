Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал об исследовании, показавшем способность армий Германии и Франции воевать против России.

Как сказал Згурец для "Орестократии", оказалось, что без помощи НАТО эти страны протянули бы только неделю.

"Были оценки действий армий Франции и Германии, если бы на них с такой интенсивностью наступала РФ, как это сейчас в Украине. Согласно этому компьютерному моделированию получилось, что максимум неделю Франция и Германия, не применяя ядерный потенциал стран НАТО, могли бы противиться тому количеству вооружений, которое было использовано против Украины.

Один только пример, связанный с количеством изготовленных снарядов. Все видят, что действительно снарядов не хватает. Американская компания, производящая снаряды 155 мм, производит их 15 тысяч в год. Это количество тратится украинской армией за месяц. И такова проблема для всех европейских армий. Они не готовы к такой войне, условно говоря, в прошлом веке, где требуется много обычных вооружений. И потому, конечно, паникуя, они сейчас поднимают бюджеты", - сказал Згурец.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что ситуация для россиян после бегства из Херсона ухудшается с каждым днем.

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