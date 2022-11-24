Украинские войска могут войти в Крым до конца декабря, если на Юге у кафиров закончатся боеприпасы и не будут прибывать мобилизованные.

Об этом заявил военный эксперт , полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По его словам, ВСУ могут дойти до Крыма до конца декабря 2022 года, если РФ перестанет отправлять на Юг Украины большое количество мобилизованных, у кафиров закончатся боеприпасы, питание, зимняя одежда, ведь ВСУ контролируют практически все пути снабжения. Михаил Притула отметил, что тогда у россиян останется единственный вариант – убежать с Юга Украины в Крым.

"Теоретически это возможно. Однако мы понимаем, что Путин будет защищать свою жизнь, потому что он понимает, что военное поражение в Украине будет стоить ему должности и жизни. Поэтому Шойгу и военные будут делать все, чтобы этого не произошло", - отметил он.

Военный эксперт считает, что, скорее всего, РФ перебросит в Украину мобилизованных россиян, которых постепенно оснащают, чтобы не допустить продвижения ВСУ. В таком случае украинские военные не продвинутся вперед, пока не уничтожат эту группировку. То же будет происходить и на севере Луганщины.

"Это до сих пор длительные процессы, которые вряд ли закончатся до конца декабря, потому что Путин будет бросать тот ресурс, который у него есть, большое количество живой силы, пехоты. Она истощает ВСУ", - подчеркнул Михаил Притула.

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