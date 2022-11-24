Белорусский диктатор лукашенко решил поразмыслить о судьбе путинской россии и стран ОДКБ.

По его мнению, страны Организации договора коллективной безопасности окажутся "под обломками", если рф проиграет войну и развалится.

Об этом путинский приспешник заявил на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, сообщает издание "Наша Ніва".

"В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ зависит от "операции" Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему", – заявил Лукашенко.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место", – выдал Лукашенко.

К слову, от Путина на общей фотографии дистанцировались президент Такжикистана и премьер Армении.

Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от лидера Кремля.

Момент попал на видео. Создается впечатление, что премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Путина, а потом, словно измерив взглядом расстояние между ними, постарался не приближаться.

«Подвинься, я хочу от него подальше встать»:pic.twitter.com/F7XpAbVWo8 — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) November 23, 2022

В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.