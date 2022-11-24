По его мнению, страны Организации договора коллективной безопасности окажутся "под обломками", если рф проиграет войну и развалится.
Об этом путинский приспешник заявил на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, сообщает издание "Наша Ніва".
"В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ зависит от "операции" Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему", – заявил Лукашенко.
"Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место", – выдал Лукашенко.
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К слову, от Путина на общей фотографии дистанцировались президент Такжикистана и премьер Армении.
Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от лидера Кремля.
Момент попал на видео. Создается впечатление, что премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Путина, а потом, словно измерив взглядом расстояние между ними, постарался не приближаться.
В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ.
Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.