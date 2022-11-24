В Киево-Печерской Лавре в УПЦ МП видео с молитвой "за россию" назвали "провокацией".

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент, передает "Украинскя правда".

По его словам автор публикации видео в соцсетях отказывался предоставить свое устройство, на котором осуществлял запись, для подтверждения его подлинности.

"Официальные представители Лавры уже отмечали, что на распространенной видеозаписи не зафиксировано присутствие священников или церковных певчих и к таким песнопениям духовенство Лавры не причастно...

Это происходит хотя бы из того факта, что в Лавре богослужения совершаются не на русском, а на церковнославянском языке. А то, о ком и о чем на самом деле ежедневно молятся монахи, убедительно видно из трансляций лаврского богослужения во время ежедневной молитвы за прекращение войны, которую ведет Россия против нашего государства, а также просьб к Богу о благословении и заступничестве для украинской власти и украинского войска", - сообщил митрополит Климент.

Кроме того он добавил, что многие прихожане Лавры сейчас воюют на фронте за Украину.

Ранее сообщалось, что в селе Моринцы Черкасской области военнослужащий ВСУ заварил двери в церковь УПЦ московского патриархата.

По словам Владимира Маломужа , также депутата городского совета, помещение храма принадлежит Звенигородскому горсовету.

"Священник московской церкви находится там незаконно - он не имеет ни права собственности, ни договора аренды. Решением городского совета он должен был освободить помещение до 5 мая, однако проигнорировал это требование и продолжил служить. Недавно я приезжал в отпуск из Херсона. Посмотрел на это все , взял "электросварку" и заварил там дверь", - рассказал Маломуж.

Напомним, пропагандиста "русского мира" поймали на горячем в Закарпатье, кадры: "оправдывал агрессию рф и...".

Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.