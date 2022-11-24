Украинские защитники за сутки ликвидировали сотни оккупантов и сбили полсотни вражеских ракет.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские военнослужащие ликвидировали около 310 оккупантов.

С начала войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 85 720 военных.

З прошлые сутки был уничтожен 1 танк, 7 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы путинской армии.

Общие потери врага составляют 2898 танков, 5837 ББМ и 1889 артсистем.

В частности ВСУ сбили за 23 ноября 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери террористов увеличились до 278 самолетов, 261 вертолетов и 1547 БПЛА.

ВСУ за 23 ноября уничтожили 51 российскую ракету.

Ранее секретарь СНБО предположил, сколько еще масштабных ракетных атак может произойти со стороны оккупантов.

«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», – сказал Алексей Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников привел данные о том, сколько у России осталось высокоточных ракет.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.