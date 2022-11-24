Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов предположил, когда рф может повторить новый массированный ракетный удар.

Так, по его мнению россии необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по территории Украины.

"Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных атак по Украине) – это примерно "неделя +". То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - сообщил Юсов.

Также он добавил, что Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в том числе систем ПВО.

К слову, украинские защитники за сутки ликвидировали сотни оккупантов и сбили полсотни вражеских ракет.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские военнослужащие ликвидировали около 310 оккупантов.

С начала войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 85 720 военных.

З прошлые сутки был уничтожен 1 танк, 7 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы путинской армии.

Общие потери врага составляют 2898 танков, 5837 ББМ и 1889 артсистем.

В частности ВСУ сбили за 23 ноября 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери террористов увеличились до 278 самолетов, 261 вертолетов и 1547 БПЛА.

ВСУ за 23 ноября уничтожили 51 российскую ракету.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.