Так, по его мнению россии необходима неделя для подготовки нового массированного ракетного удара по территории Украины.
"Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных атак по Украине) – это примерно "неделя +". То есть, это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", - сообщил Юсов.
Также он добавил, что Украина готовится к дальнейшей эффективной работе, в том числе систем ПВО.
К слову, украинские защитники за сутки ликвидировали сотни оккупантов и сбили полсотни вражеских ракет.
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Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские военнослужащие ликвидировали около 310 оккупантов.
С начала войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 85 720 военных.
З прошлые сутки был уничтожен 1 танк, 7 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы путинской армии.
Общие потери врага составляют 2898 танков, 5837 ББМ и 1889 артсистем.
В частности ВСУ сбили за 23 ноября 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери террористов увеличились до 278 самолетов, 261 вертолетов и 1547 БПЛА.
ВСУ за 23 ноября уничтожили 51 российскую ракету.
Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.