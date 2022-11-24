Белорусский диктатор лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване решил порассуждать, как может закончиться война в Украине.

Так, самопровозглашенный президент Беларуси призывает Украину к переговорам, иначе, по его словам, "Украину ждет полное уничтожение".

"Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели огромного количества людей, то надо сейчас остановиться", заявил приспешник путина лукашенко.

В то же время диктатор уверен, что со временем отношения между народами обязательно восстановятся, как это происходило не раз в истории, даже после многолетних тяжелых конфликтов, в том числе после Второй мировой войны.

Ранее белорусский диктатор лукашенко решил поразмыслить о судьбе путинской россии и стран ОДКБ.

По его мнению, страны Организации договора коллективной безопасности окажутся "под обломками", если рф проиграет войну и развалится.

Об этом путинский приспешник заявил на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

"В последнее время в СМИ развивается тезис: судьба ОДКБ зависит от "операции" Российской Федерации в Украине. Если Россия победит, ОДКБ будет жить; если, не дай Бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже много горячих голов начали обсуждать эту проблему", – заявил Лукашенко.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению: если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками – наше место", – выдал Лукашенко.

Напомним, также сообщалось, что Лукашенко порадовался уходу McDonald's из беларуси, видео: "У нас булочку не могут разрезать?".

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

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