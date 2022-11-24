По словамКислицы, слушать представителя диктатора путина – это одна из самых ужасных обязанностей.
Кроме того представитель Украины при ООН добавил, что место для представителей рф есть только в аду, об этом он написал у себя в Twitter .
Очередной теракт путина в Украине, по мнению Сергея Кислицы, не оставляет ему никаких дипломатических вариантов.
"Выслушивать посланника путлера в Совбезе ООН, как и сегодня, – одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшний теракт путлера в Украине не оставляет мне никаких дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не покаяние", – написал Кислица в день массированного ракетного удара рф по инфраструктуре Украины.
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К слову, от Путина на общей фотографии дистанцировались президент Такжикистана и премьер Армении.
Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от лидера Кремля.
Момент попал на видео. Создается впечатление, что премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Путина, а потом, словно измерив взглядом расстояние между ними, постарался не приближаться.
В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ.
Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.