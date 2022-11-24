Представитель Украины при ООН Сергей Кислица отреагировал на циничные заявления представителя рф василия небензи о ракетной атаке по Украине.

По словамКислицы, слушать представителя диктатора путина – это одна из самых ужасных обязанностей.

Кроме того представитель Украины при ООН добавил, что место для представителей рф есть только в аду, об этом он написал у себя в Twitter .

Очередной теракт путина в Украине, по мнению Сергея Кислицы, не оставляет ему никаких дипломатических вариантов.

"Выслушивать посланника путлера в Совбезе ООН, как и сегодня, – одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшний теракт путлера в Украине не оставляет мне никаких дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не покаяние", – написал Кислица в день массированного ракетного удара рф по инфраструктуре Украины.

К слову, от Путина на общей фотографии дистанцировались президент Такжикистана и премьер Армении.

Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от лидера Кремля.

Момент попал на видео. Создается впечатление, что премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Путина, а потом, словно измерив взглядом расстояние между ними, постарался не приближаться.

«Подвинься, я хочу от него подальше встать»:pic.twitter.com/F7XpAbVWo8 — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) November 23, 2022

В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.