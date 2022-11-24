Путинский захватчик, призывавший мобилизованных россиян ехать на войну, был ликвидирован украинскими защитниками.

Об этом сообщает один из пабликов российкого "Вконтакте".

Сообщается, что боевик был убит больше недели назад и он "лежит в морге с 14 ноября".

"Скончался наш старый друг Денис Людоед, армеец, из первого состава БФ, принимал участие и в ряде акций других армейских известных фирм. ... Узнали случайно, лежит в морге с 14.11", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, денег на его похороны нет, поэтому пособники оккупантов объявили о сборе средств.

"Собираем на похороны всем миром. Будем признательны за любую посильную помощь", – пишут они.

Ранее "Людоед" призывал мобилизованных россиян ехать на войну и уходить к нему в отряд.

К слову, украинские защитники за сутки ликвидировали сотни оккупантов и сбили полсотни вражеских ракет.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские военнослужащие ликвидировали около 310 оккупантов.

С начала войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 85 720 военных.

З прошлые сутки был уничтожен 1 танк, 7 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы путинской армии.

Общие потери врага составляют 2898 танков, 5837 ББМ и 1889 артсистем.

В частности ВСУ сбили за 23 ноября 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Общие потери террористов увеличились до 278 самолетов, 261 вертолетов и 1547 БПЛА.

ВСУ за 23 ноября уничтожили 51 российскую ракету.

Напомним, 23 ноября россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.

Также сообщалось, что Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине.