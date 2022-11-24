В Минобороны рф цинично утверждают, что ни одного удара по целям в черте Киева военные рф 23 ноября не нанесли.

"23 ноября нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, цель удара достигнута", - сообщают представители путинского министерства обороны, добавив, что якобы в результате массированных ударов "нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, вооружений и техники".

В ведомстве добавили, что "результаты разрушений – это обломки от украинского и иностранного ПВО".

"Спецоперация РФ на Украине выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет", - заявил спикер кремля песков.

Также представитель путина снова прямо намекнул на переговоры, заявив, что "власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования РФ".

Напомним, что 23 ноября оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Вышгороду Киевской области.

Позже в Нацполиции уточнили, что жертвами массированного обстрела Украины как минимум стали шесть человек, трое из которых — погибли в Вышгороде Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что зафиксировано попадание в один из инфраструктурных объектов.

Несколько взрывов было зафиксировано в разных районах Киева.. Помимо этого в некоторых районах столицы в результате ударов пропал свет, энергетики сообщили об аварийных отключениях электроэнергии.

Под ракетные удары попали Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Полтавская области и Херсон.

Напомним, в результате атаки 23 ноября погибли 10 человек.

Одной из жертв стала 17-летняя девушка.

Также сообщалось, что в риторике россиян заметили изменения.

Кроме того, Politeka.net писала, что на видео попал момент, как от Путина шарахнулись его союзники.