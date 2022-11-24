СБУ задержала двух предательниц на Николаевщине, сообщается, что женщины добровольно присоединились к рядам оккупационной администрации.

Как сообщает пресс-служба СБУ, предательницы были назначены руководителями "отдела бухгалтерского учета" и "отдела социального обеспечения".

Коллаборантки заставляли местных предоставлять свои личные данные оккупантам, прикрываясь якобы начислением "соцвыплат" в российских рублях. Персональные сведения враг использовал для подготовки и проведения псевдореферендумов во время оккупации региона.

Предательницы продвигали кремлевский режим в захваченном районе и агитировали людей поддержать захватчиков.

После освобождения города они пытались бежать в Россию, одако СБУ установили их местонахождение и задержали.

Двум коллаборанткам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.